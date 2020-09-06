منشور نادر.. القذافي يوجه خطابا تحريضيا لرفاقه قبل ثورة الفاتح

تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة نادرة من منشور كتبه الزعيم الراحل معمر القذافي، قبل ثورة الفاتح بستة أشهر، عندما كان يعد العدة هو ورفاقه من الضباط الوحدويين الأحرار لتحديد موعد الثورة، وقد استلم المنشور الضابط الحر عبدالله الحجازي أحد الضباط الوحدويين الأحرار عندما كان يحمل رتبة ملازم في شهر مارس عام 1969، وجاء في المنشور:

“بِسْم الله الرحمن الرحيم

إن اللجنة المركزية للضباط الوحدويين الأحرار لتحيي كافة التشكيلات ، ولتفخر بالروح المعنوية العالية التي تسود هذه الأيام ، و تعتز بالاستعداد الكبير والحماس الرائع لدى الضباط الشباب الذين صغرت رتبهم وأعمارهم ، ولكن كبرت مقاييسهم وعلت نفوسهم إباءً وكبرياءً وعملاً .

ونفس الوقت ننوه بالآتي :

أولاً : إن الثورة علم وعمل وتنظيم وتقدم ، ثم نضال مبني على العلم والعمل والتنظيم والتقدم ، وعليه فالعلم يسبق العمل ، والعمل لايكون إلا في إطار من النظام ، وبدون هذا وذاك لايحدث التقدم ولا يبنى النضال .

ثانياً : إن حركة الثورة العربية الشاملة لا تقف لحظة واحدة أمام الحدود المصطنعة ، ولا تلتفت إلى الوراء نحو الإقليمية الضيقة ، ولا تقبل التشيع والتحزب مهما كان ، إن هذه جميعها عوامل شد إلى الوراء وبعثرة للجهود وخضوع لمشيئة الإستعمار .

ثالثاً : إن الحرية والاشتراكية والوحدة غايات ٌ سامية ونبيلة رسمها الكفاح العربي بالعرق والدم والدموع والأمل لتحدد في النهاية صيرورة الثورة الشاملة إجتماعياً وسياسياً ، ولهذا فإن حركة الضباط الوحدويين الأحرار لسائرة بثبات وإيمان على هدي هذه المبادئ العظيمة .

رابعاً : إن الحرية هي حرية الوطن والمواطن داخلياً وخارجياً ، سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ..

إن الفقر استعباد ، والظلم استعباد ، والمرض استعباد ، والجهل استعباد … والقلق من الخوف على المستقبل والمصير استعباد .. والعجز استعباد …

إن الإشتراكية هي تحقيق الكفاية في الإنتاج ، وتحقيق العدالة في التوزيع ، تأكيداً لحرية الوطن والمواطن وهي المضمون الحقيقي للثورة الإجتماعية ، وأن الوحدة هي الشكل النهائي لصورة الكفاح القومي ، وهي الوعاء الأمين الذي بدونه يتسرب كل شئ إلى جول الرمال ، وهي بهذا تكون ضرورة حياتية أكثر مما هي شعور قومي وحنين عاطفي لأبناء أمة واحدة طال عليهم الفراق .

خامساً : إن حركة الثورة الشاملة في الوطن العربي الكبير لتستقطب الغالبية الساحقة من جماهير أمتنا العربية ، لأنها تعكس آمالاً عزيزة وغالية تراود أبناء الضاد جيلاً بعد جيل … وهكذا تتعاظم قوة الثورة يوماً بعد يوم .

سادساً : من هذا نرى أن معالجة الواقع العربي على المستوي الإقليمي فحسب عملٌ مبتور وغير طبيعي ، يتجاهل بغباء شنيع حقائق التاريخ والتطور ، ويتناقض في النهاية مع النواميس والسنن ، وبالتالي محكوم عليه بالإنتكاس والانقضاض عليه ..

ومن هنا يُرى ضرورة إنطلاق حركة الضباط الوحدويين الأحرار عقيدةً وعملاً ، قاطعة الطريق على إحتمالات الضياع ومسببات القصور ومزالق الإنحراف.”