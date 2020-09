الحكومة المؤقتة تشكل لجنة للتفتيش على المراكز الصحية والمستشفيات

أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة للتفتيش

الدوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال

المخالفين وفقا للقوانين المعمول بها .

وأوضحت الحكومة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناءا على توصيات

الاجتماع الذى عقد الأربعاء الموافق 2 سبتمبر، والذي تقرر خلاله إعادة هيكلة القطاع

الصحي للمستشفيات و المراكز الطبية والقائمين عليها، مبينة أن اللجنة تتولى مهمة المرور

والتفتيش بشكل دورى على كافة المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين

وفقا للقوانين المعمول بها وإحالة نتائج أعمالها بشكل إسبوعي إلى الحكومة .

