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بالصور.. الخدمات الصحية توكرة تشرف على امتحانات “التعليم الأساسي” بالبلدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بدأت اليوم الأحد، امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، في بلدية توكرة ، تحت اجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار مرض كورونا .

وبحسب إيجاز صحفى للخدمات الصحية توكرة، قام أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية توكرة بالمرور على جميع اللجان في بلدية توكرة وهي 6 لجان على النحو التالي ، مدرسة المجاهد حامد محمود ، مدرسة المجاهد محمد الكدن ، مدرسة المرحوم خليل ادريس ، مدرسة المجاهد سعيد الكوسة، مدرسة الشهيد امحمد الباعور ،  مدرسة المجاهد الباين سعد الباين .

وتابعت اللجنة، تم التأكد من انضباط هذه اللجان بتنفيذ بروتكولات الاجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا ، مضيفة، كما قدمت الشكر لكل من ساهم في نجاح اجراء هذه الامتحانات في بلدية توكرة ، وإلى مراقبة التعليم بلدية توكرة، ومكتب التعليم توكرة ومكتب التعليم دريانة، مكتب الامتحانات توكرة ، ومديرية أمن توكرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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