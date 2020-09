أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم”، اليوم الأحد، تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مضيفة أن إجمالي الحالات المصابة بدرنة بلغ 85 حالة مؤكدة.

