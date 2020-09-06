السويحلي يقترح تكليف «مؤسسة عالمية متخصصة» لاختيار الأفضل لتولي المناصب الفنية العليا

اقترح الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة رئيس حزب الاتحاد من أجل الوطن, عبدالرحمن السويحلي، «‏تكليف مؤسسة عالمية متخصصة باختيار الأفضل لتولى المناصب الفنية العليا»، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.

والمناصب الفنية العليا حسب السويحلي التي يقترح إسناد مهمة اختيار مسؤوليها إلى شركة عالمية متخصصة هي: المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، مؤسسة الاستثمار، هيئة الرقابة، هيئة مكافحة الفساد.

وأوضح السويحلي أن عملية الاختيار من قبل الشركة العالمية ستكون «من خلال منافسة شفافة للكفاءات الليبية القادرة»، معتبرا أن هذا الإجراء «هو الطريق الأسلم لحماية الموارد وتعزيز الرقابة والتصدي للفساد بعيدًا عن التسييس ومساومات تحت الطاولة».

وتأتي دعوة السويحلي بالتزامن مع اجتماع وفدين من مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة بمنتجع بوزنيقة في المملكة المغربية لمناقشة توزيع المناصب السيادية، وقبل ساعات من انطلاق اجتماع آخر ينظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف.

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