وزير “عدل الوفاق” يتابع عمل “الشرطة القضائية” والسجون

عقد وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد عبد الواحد عبد الحميد” -الأحد- اجتماعاً مع نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية و ومديري فروع الجهاز الخمسة، الزاوية و الجبل الغربي و مؤسسات الإصلاح و التأهيل –”السجون”- في نطاق هذه الفروع و التي شملت مؤسسة ماجر التابعة لفرع الخمس، و مؤسسات صرمان ومليتة و جودايم التابعة لفرع الزاوية و مؤسسة جندوبة التابعة لفرع الجهاز بالجبل الغربي-حسب ماورد في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على متابعة عمل جهاز الشرطة القضائية و الاطمئنان على حسن سير العمل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل”السجون”.. وقد استهل وزير العدل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين و اللوائح التي تنظم عمل مؤسسات الإصلاح و التقيد بالضبط و الربط اللازمين لعمل الجهاز كونه أحد الهيئات النظامية.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالتعميمات و المنشورات التي تصدرها الوزارة، خاصةً المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من جائحة كورونا و تلك المتعلقة بضوابط حمل السلاح و استخدامه، كما استمع لملاحظات مديري المؤسسات المتعلقة بسير العمل اليومي و ما يواجهونه من صعوبات، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المتطلبات المادية اللازمة لتمكين “المؤسسات العقابية” من أداء أعمالها بما يضمن تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون القانونية و الذي يعد التزاماً قانونياً أوجبته القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية-حسب وصفه .

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