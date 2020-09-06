بالصور|في بنغازي.. تفاصيل ضبط شبكة مهربي البشر وخطف العمالة المصرية مقابل فدية بـ«بني وليد»

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، من ضبط شبكة مهربي البشر وخطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد من ضمن هولاء المهربين أشخاص تم ضبطهم على ذمة قضية.

على الفور تم تكليف رجال التحريات للبحث والتحري وجمع قدرٍ كبير من المعلومات عن كافة أعضاء هذه الشبكة المختصة بالتهريب، وأسفرت جهودهم عن تحديد بيانات الأشخاص المسؤولين عن خطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد مقابل طلب فدية من ذويهم، وأوقات تواجدهم داخل مدينة بنغـازي.

وقام رجال البحث الجنائي ببنغـازي بمراقبة تحركات أفراد شبكة التهريب، وتم إعداد محضر وعرضه على النيابة العامة، التي أصدرت إذنا بضبط هذه الشبكة والدخول لمنزلهم لتفتيشه.

وبالفعل عثر بحوزة التشكيل العصابي على كمية كبيرة من الأسلحة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والذخيرة من ضمنها سلاح نوع 14.5 ودوشكة، وذخيرة 12.5وقاذف بي كي تي، ومركبتان نوع هونداي جنسس، بتفتيش كل مركبة تم العثور على بندقية كلاشن كوف وعدد من الأسلحة سالفة الذكر تم تحريز كامل الضبطيات والإحالة إلى النيابة العامة.



















