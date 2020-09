الفطيسي: وضع الكهرباء كارثي ولا يوجد عدالة في ملف طرح الأحمال

وصف عميد بلدية حيّ الأندلس محمود الفطيسي، الأحد، وضع الكهرباء

داخل طرابلس وبلدية حيّ الأندلس بالأخص بأنه ” كارثي “، محذرا من حدوث انتفاضة

في حال استمرار الوضع الراهن .

وأوضح الفطيسي، فى تصريح صحفي، أنه لا يوجد عدالة في ملف

طرح الأحمال، مبينا أن بلدية حيّ الاندلس تأتي الكهرباء لها ساعتين أو ساعة وباقي اليوم

لا يوجد كهرباء، وهناك مناطق في البلدية لا تصلها الكهرباء لمدة يومين .

وأضاف الفطيسي أن هذه المشاكل والأزمات مفتعلة ومن غير الواضح

هدفها، مشيرا إلى تقديم شكوى للجهات المعنية لفتح تحقيق في التلاعب الحاصل.. على

حد قوله .

وأبدى عميد بلدية حيّ الأندلس، انزعاجه من عدم تقديم الجهات

المعنية والمسؤولة أيّ حلول لهذه الازمات التي يعاني منها المواطن، وأرجع خروج المواطنين

بمظاهرات مطالبين بأبسط حقوقهم إلى ما يمرُّ به الشعب الليبي من مشاكل وسوء في الخدمات

.

كما أفاد أنّ عمداء بلديات طرابلس الكبري قاموا بتوجيه كتاب

للرئاسي والجهات المسؤولة لطرح حلٍّ لهذه الأزمة، يتمثل بتوفير محطّات توليد خاصّة

بطرابلس؛ لكن لغاية هذه اللحظة لم يتم الرد على المقترح، محذّراً من حدوث انتفاضة في

حال استمرار الوضع الراهن.

وأشار الفطيسي إلى أن شركة الكهرباء تبرّر أنّ هناك تعاقد

مع الشركة التركية، معتبرا أن كل ذلك مجرد وعود ولايوجد تحركات فعلية على أرض الواقع،

حتى الإدارة الجديده للشركة أداؤها أسوأ من قبل.

