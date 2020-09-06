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أوقطاي: تركيا لن تتنازل عن الأولويات الأمنية في شرق المتوسط

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الأحد، أنه لا
غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسّط، مشددا فى الوقت ذاته على أن
بلاده لن تتنازل عن الأولويات الأمنية هناك .

وأوضح أوقطاي، في تصريحات صحفية، أنّه لا يمكن التنازل عن
الأولويات الأمنية لبلاده ولجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسّط، مشيرا إلى
أن وجود القوات التركية يمثل ضمانة ضدّ الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل
القبارصة الأتراك.

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  • جعجعة فارغة وفى النهاية ستشربون من البحر ويتلقى اردوغان خازوق مخرى كالعادة كما حدث فى تجارب سابقة سواء فى سوريا لم يسقط الاسد بل سقط اردوغان فى المستنقع السورى واصبح الامريكان يسيطرون على نفط سوريا وتركوا قواعدهم للروس على حدود تركيا وفى مصر سقط الاخوان ولم يسقط الجيش المصرى بل على العكس تقدم فى التصنيف العالمى على تركيا واسرائيل والمانيا وايطاليا ..
    وفى قضية خاششقى ظل كلب ترامب ينبح ويتوعد ولى عهد السعودية وفى النهاية عقد ترامب صفقة القرن مع السعودية واسكت كلبه اردوغان الذى خسر مصالح تركيا هناك بغباوته وفى شرق المتوسط وليبيا يطمع ترامب فى نشر الفوضى حتى يسيطر الامريكان على ثروة المنطقة بحجة وجود نزاع عليها والاقوى من يسيطر عليها وبالطبع الامريكان الاقوى لهذا شاركوا فى منظمة غاز المتوسط بصفة مراقب فى انتظار السيطرة على اى اكتشافات جديدة ليستولوا عليها !!!

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