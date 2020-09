أكّد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الأحد، أنه لا

غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسّط، مشددا فى الوقت ذاته على أن

بلاده لن تتنازل عن الأولويات الأمنية هناك .

وأوضح أوقطاي، في تصريحات صحفية، أنّه لا يمكن التنازل عن

الأولويات الأمنية لبلاده ولجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسّط، مشيرا إلى

أن وجود القوات التركية يمثل ضمانة ضدّ الساعين لحبس تركيا في خليج أنطاليا ولتجاهل

القبارصة الأتراك.

The post أوقطاي: تركيا لن تتنازل عن الأولويات الأمنية في شرق المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24