بشير السويحلي: علاقة ليبيا بتركيا استراتيجية وتمثل تاريخ مشترك وإرث واحد

قال بشير السويحلي، نجل رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، إن “علاقة ليبيا بدولة تركيا هي علاقة إستراتيجية تمثل تاريخ مشترك وإرث واحد ومصالح متبادلة”، بحسب تعبيره.

وأضاف «السويحلي» في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، “أتمنى من حكومة الوفاق أن توظف هذه العلاقة المميزة بين الشعبين وتستثمرها بالشكل الصحيح في تنمية وإعمار ليبيا في مجالات التعليم والصحة والكهرباء، وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية”، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لايزال يواصل إغراق ليبيا في الفوضى وتدمير بنيتها التحتية عبر دعمه لحكومة السراج في طرابلس بالعتاد والمرتزقة السوريين، كما تخطط إدارته بالتوازي مع ذلك للاستيلاء على نفط ليبيا، حيث تمثل المحطات العائمة أحد السبل إلى ذلك.

ففي الوقت الذي يمارس أردوغان سياساته التوسعية في ليبيا، تتحرك شركة “كرباورشيب” التركية للاستيلاء على عقود الطاقة في ليبيا، من خلال منح عقود ميسرة وامتيازات في مهل السداد.

وأفادت تقارير صحافية محلية أن أنقرة تجري مفاوضات مع حكومة السراج لإرسال عدد من ناقلاتها العائمة إلى الشواطئ الليبية، من بينها ناقلة “كرباورشيب” حيث منحها التدخل العسكري المباشر فرصاً اقتصادية كبيرة.

وتسببت المعارك التي شهدتها المناطق الواقعة جنوب العاصمة طرابلس لنحو 14 شهرا بدمار كلي لعشرات محطات نقل الكهرباء، إلى جانب سرقة آلاف الأمتار من أسلاك الأعمدة، ما أغرق المنطقة في ظلام تام.