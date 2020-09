الميهوب : أي حوار في ظلّ وجود المرتزقة والأتراك تضييع للوقت

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب،

أمس الأحد، إن أي حوار في ظلّ وجود المرتزقة والأتراك ليس له نتيجة .

وشدد الميهوب، في تصريح صحفي، على ضرورة تأكيد وفد البرلمان

الموجود في المغرب، لوفد ما يسمى بمجلس الدولة على خروج الأتراك والمرتزقة

السوريين والمليشيات وتسليم سلاحهم، معتبرا أن أي مباحثات مع الطرف الآخر دون اتخاذ موقف حاسم في هذا الاتجاه

ستكون تضييع للوقت .

وأشار الميهوب إلى أن الحوار

في ظلّ وجود المليشيات والأتراك ليس له نتيجة، مبينا أنه لايمكن إبداء حسن نية مع

الإخوان، إلا باتفاق معلن وإعلان من طرفهم بخروج تركيا ومرتزقتها بجدول زمني محدّد

