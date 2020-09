أخبار ليبيا24 أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث أوضحت أن نتائج الإصابات ظهرت بعدما تم سحب 27 عينة للتحاليل. وبذلك، ارتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بدرنة إلى 85 حالة مؤكدة، بينها 13 حالة نشطة بمركز الشفاء للعزل الطبي بدرنة. وعلى صعيد حالات الشفاء، أعلنت اللجنة […]

