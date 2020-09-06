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«الحاسي»: لا أحد يشتهي أن يكرر الثورة إلا إذا كانت خاتمتها ناجحة.. الخيانة أفسدت كل شيء

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عمر الحاسي، رئيس وزراء ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” السابقة، على مقوله “العدو يحاربنا اليوم بالخيانة أسهل الطرق لكي تقتل أمة دون أن تقاتلها هو أن تجد أفرادًا من شعبها يخونوا الوطن” قائلًا: “درس من ثورة ليبيا”، على حد قوله. 

وأضاف “الحاسي” الذي لم يحظى بشرعية مجلس النواب المنتخب، في تغريدة على “تويتر”: أن “الثورة بشكل عام مثل المأساة اليونانية مليئة بالخيانات وتنتهي عادة بالموت المُفجع للثائر البطل ومع الزمن يتحول الثائر البطل إلى أسطورة”، بحسب تعبيره.

وختم موضحًا “لا أحد يشتهي أن يكرر الثورة إلا إذا كانت خاتمتها ناجحة لكن للأسف لا توجد ثورة ذات نهايات سعيدة الخيانة أفسدت كل شيء”، بحسب وصفه.

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الثورة الحاسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهل تعتقد انك من الثوار ام من الخوان حريم السلطان المهللين للمرتزقة السوريين والاحتلال التركى والفساد وسفك الدماء ثمرة ثورة فبراير !!!

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