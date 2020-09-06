للوقاية من فيروس كورونا.. «اليونسيف»: تعقيم 39 مدرسة في الجبل الغربي

أعلنت اليونيسف بالشراكة مع وزارة تعليم الوفاق، وبالتعاون مع أوبال للتعقيم والتطهير بتنظيم حملة لتعقيم المدارس لضمان حماية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والكادر التعليمي بشكل أفضل من فيروس كورونا بمجرد إعادة فتح المدارس وضمان عودة سلسة للتعلم في بيئة آمنة وخالية من كورونا .

وأوضحت «اليونسيف» أن المرحلة الأولى من البرنامج انتهت مؤخرًا بتعقيم 39 مدرسة حيث تم استهداف مدارس في بلديات مختلفة بالمناطق: (ظاهر الجبل ونالوت والحرابة وجاد ويفرن والرحبات والمشاشية والشقيقة والقلعة)”، لافتة أن “المرحلة الثانية تستهدف 163 مدرسة أخرى في غرب ليبيا”.

وتابعت؛ “في ذروة عمليات الإغلاق على مستوى الدول في أبريل بسبب كورونا، كان ما يقرب من 91 % من طلاب العالم في أكثر من 194 دولة خارج المدرسة، وقد تسبب هذا في اضطراب لا حصر له في حياة وتعلم ورفاهية الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي ليبيا، مرت 7 أشهر منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى وتعمل اليونيسف مع حكومة الوفاق والعديد من المدارس لضمان عدم إعادة فتح المدارس فحسب، بل إعادة فتحها بأمان”.

ووجهت «اليونيسف» شكرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر في مكافحة جائحة فيروس كورونا في ليبيا.