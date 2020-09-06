ميناء بنغازي يستقبل سفن تضم 970 حاوية من السلع والبضائع

قال مفتاح الشهيبي المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، إن سفينة نقل الحاويات (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية رست، وعلى متنها عدد 489 حاوية تحوي سلع وبضائع مختلفة.

وأضاف في إيجاز صحفى نشرته إدارة ميناء بنغازي البحري، الأحد، كما تم دخول السفينة (تيلا روز) الوكيل الملاحي شركة أمواج لببيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 121 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل المواشي (توليب) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 713 رأس من الأبقار قادمة من إسبانيا.

وتابع، كما رست أيضا سفينة نقل الأسمنت (برنسيس) الوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5600 طن من أكياس الأسمنت، السفينة( فاطيمة) الوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3300 طن من أكياس الأسمنت.