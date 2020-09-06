“الوضع الليبي”.. محور مباحثات مصرية مالطية

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري -الأحد- على موقف بلاده بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا ومنع تدفق الأسلحة اليها، مع العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية .

جاء تصريح “شكري” خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي “إيفاريست بارتولو”- في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، وقد ناقش الوزيران في جلسة مباحثات عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزيرين أكدا على علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مصر ومالطا وأهمية مواصلة العمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الثنائية، لاسيما في القطاعات التجارية والاستثمارية بغية تحقيق كل ما فيه مصلحة البلديّن والشعبيّن.

واتفق الوزيران على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة بعد احتواء تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، كما تبادل الجانبان الرؤى حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، وآخر مُستجدات الأزمة الليبية الراهنة، فشدد “شكري” أيضاً على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

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