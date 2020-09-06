“مفوضية الانتخابات” تبحث مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، اجتماعاً بمقرها في طرابلس، في إطار مواصلة المباحثات حول مشروع إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية.

وبحسب إيجاز صحفي للجنة، أشار رئيس المفوضية عماد السايح، خلال الاجتماع إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق استعدادات المفوضية والرفع من جاهزيتها لإجراء أي عملية انتخابية قادمة.

وحضر الاجتماع، مدير إدارة العمليات الصادق الزكار، حيث استعراض المقترحات المقدمة من فريق العمل المكلف ، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج المتوقعة لشكل الإصدار ومكوناته، والتفاصيل الفنية المتعلقة بالتنفيذ.

وكان الاجتماع الأول حول هذا المشروع قد انعقد في نهاية أغسطس الماضى، حيث تمت فيه مناقشة التصور العام لمشروع البطاقة باعتبارها وثيقة ذكية تضمن مشاركة الناخب وفق أعلى معايير النزاهة.

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