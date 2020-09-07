بلدية سبها ترضخ لمظاهرات الشباب وتقرر إعادة هيكلة الأجهزة والمصالح العامة في البلدية

قالت بلدية سبها، بناء على المطالب الشعبية للشباب المتضاهرين بساحات بلدية سبها وإلى البيان الصادر عنهم، عليه فإن المجلس البلدي سبها عازم على تلبية مطالب الشباب بإعادة ترتيب عمل إدارات مكاتب القطاعات والمراقبات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح العامة بالبلدية.

وأضافت البلدية في بيان لها، مساء الأحد، على من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة على تولي إدارة إحدى مكاتب المؤسسات المشار إليها أعلاه، وتتوفر فيه شروط التوظيف المشترطة للوظيفة، التقدم بالسيرة الذاتية والمستندات الأخرى له إلى اللجنة المكلفة من المجلس البلدي والذي سيتم الإعلان عنها قريبا بإذن الله.

وكان شباب مدينة سبها، قد نظموا مظاهرات الأيام الماضية لمطالبة مجلس البلدية بتوظيف الشباب وترتيب مكاتب القطاعات والمراقبات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأجهزة والمصالح العامة بالبلدية.