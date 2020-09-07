“مكافحة الأمراض” يطلق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلديات “طرابلس الكبرى”

متابعة/218

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض -الأحد – الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية داخل بلديات طرابلس الكبرى، حيث انطلقت الفعاليات داخل مقر المركز في مدينة طرابلس بمؤتمر صحفي بثته مباشرةً الصفحة الرسمية للمركز والتأم بحضور عدد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحلية.

وأعلن المركز أن انطلاق الحملة من بلدية سوق الجمعة وتأتي ضمن خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا في المرحلة الرابعة من انتشاره، بمشاركة بلديات طرابلس الكبرى ومديرية أمن طرابلس والهيئة العامة للأوقاف ومفوضية الكشاف والمرشدات ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني ومنظمتي اليونيسيف والهجرة الدولية.

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