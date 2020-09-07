باشاغا يبحث مخصصات وزارته مع وزير مالية الوفاق

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، مع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أمس الأحد، مخصصات وزارة الداخلية للعام 2021.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة المالية، حضرالاجتماع الفريق المالي التابع لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يأتي مع استمرار اللجنة المالية الدائمة في مناقشة الجهات الحكومية بشأن بناء الموازنة العامة للعام المالي 2021، وفق الأطر المبينة بقانون النظام المالي للدولة. كما يأتي اللقاء وفقاً للأهداف الموضوعة من قبل وزارة الداخلية، إذ ترأس وزير المالية المفوض جلسة المناقشة .

وحضر أيضا وزير مالية الوفاق، اجتماعا عبر الفيديو كونفيرانس، مع الجنة الفرعية للوزارة لمتابعة سير عمل المناقشات التي تجريها اللجنة المالية تمهيداً لإعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي2021م .

يذكر أن، وزارة المالية أصدرت في مطلع سبتمبر الجاري، القرار رقم 4 للعام 2020، بشأن لائحة نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات.