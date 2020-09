اختيار رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي .. الصول يكشف النقاط الرئيسية في مشاورات الجلسة الأولى للحوار الليبي بالمغرب

كشف عضو مجلس النواب علي الصول، الاثنين، عن أهم النقاط

التى تم مناقشتها فى الجلسة الافتتاحية للمشاورات بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس

الدولة، أمس الأحد، في مدينة بوزنيقة بالمغرب .

وأوضح الصول، في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك”، أن النقاط

الرئيسية في المشاورات داخل الحوار الليبي في المغرب بين طرفي الحوار الليبي، هي اختيار

رئيس ونائبين للمجلس الرئاسي إضافة إلى المناصب السيادية، مؤكدًا على أن الأمور التي

يجري مناقشتها سيتم عرضها فيما بعد في جلسة علنية، موضحًا أن ذلك من أجل اعتمادها حال

التوافق عليها.

وثمن الصول جهود المغرب فى احتضان الحوار الليبي بهدف حلحلة

الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وبدأ أمس الأحد، الحوار الليبي الذي انطلق في مدينة بوزنيقة،

بين طرفي الحوار الليبي بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة .

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد قالت إن الحوار يهدف إلى

تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين .

