الدروعي : سرقة محتويات المقر الإداري لمراقبة العمل والتأهيل في سرت

أعلن مراقب العمل والتأهيل في سرت، محمد الدروعي، الاثنين،

تعرض المقر الإداري بالبلدية لأعمال تخريبية وسرقات شملت معدات وأثاث، مما أوقف العمل

بالديوان.

وأوضح الدروعي، في تصريح صحفي، أن الأعمال التخريبية طالت

مكاتب إدارية للمراقبة، ومكتب منظومة الباحثين، ومكتب مراقب العمل.

ومن جانبه، أعلن مراقب تعليم سرت أن ثانوية سلطان بضواحي

سرت تعرضت لأعمال تخريبية مماثلة، حيث عمد مجهولون إلى سرقة أسلاك كهرباء ومستلزمات

النشاط المدرسي، وبعض الأثاث.

كما تعرضت مدرسة وادي تلال

للتعليم الأساسي بالزعفران التي تحوي أكثر من 15 فصلا دراسيا ومرافق تعليمية، أمس الأحد،

لأعمال تخريبية وسرقة معداتها .

