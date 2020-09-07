منظمة الصحة العالمية: لم نقدم أي دعم مالي لأي مؤسسة في ليبيا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، إن المنظمة “ليست مؤسسة مساعدات مالية”، لافتة إلى أن “أحد الأدوار الأساسية للمنظمة تقديم الدعم الفني في المجال الصحي”.

وعلقت «هوف» في مداخلة هاتفية، على شائعة دعم منظمة الصحة العالمية جهات في ليبيا بالملايين مؤكدة أن “منظمة الصحة لا تقدم دعما ماليًا مباشرًا لأي مؤسسة في ليبيا”.

وأوضحت أن “منظمة الصحة العالمية هي وكالة لديها معايير محددة للصحة العامة وعادة ما تُقدم الدعم الفني، وأيضا أثناء حالات الطوارئ نقوم بسد الثغرات في الأنظمة الصحية حيثما توجد احتياجات”، مؤكدة مرة أخرى أن “منظمة الصحة العالمية لم تُقدم أى أموال إلى وزارة الصحة أو إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.