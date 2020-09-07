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“بلدي سبها”.. فرص عمل لشباب حراك “ثورة الفقراء” في المؤسسات العامة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر المجلس البلدي سبها بياناً أعلن من خلاله تلبية المطالب الشعبية لشباب المدينة المتظاهرين فيما عُرِفَ بــ”ثورة الفقراء” ، الحراك الذي انطلق منذ مطلع شهر أغسطس الماضي  في ساحات سبها وشوارعها الرئيسية وعلى خلفية ما صدر عن الحراك من بيان .

وأعلن “بلدي سبها” من خلال بيانه عن عزمه تلبية مطالب الشباب بإعادة ترتيب عمل إدارات مكاتب القطاعات والمراقبات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح العامة بالبلدية.

وطالب بيان البلدية كل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة -من شباب الحراك- على تولي إدارة إحدى مكاتب المؤسسات المشار إليها في البيان، وتتوفر فيه شروط التوظيف المشترطة للوظيفة أن يتقدم بالسيرة الذاتية والمستندات الأخرى له إلى اللجنة المكلفة من المجلس البلدي والذي سيتم الإعلان عنها قريباً – حسب البيان الذي نشرته البلدية في منصتها الرسمية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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