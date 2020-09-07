رئيس”سرت للنفط والغاز” يتفقد اختبارات التشغيل لوحدة توليد الكهرباء بحقل الراقوبة.

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، توجه مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة يرافقه كل فايز سالم النعاس عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة وخالد جبالي عضو مجلس الإدارة للهندسة والمشروعات بزيارة صباح اليوم الأحد إلى حقل الراقوبة النفطي .

وأضافت الشركة في إيجاز صحفى، الزيارة بهدف الوقوف على استكمال اختبارات التشغيل لوحدة توليد الكهرباء التي تم توريدها من شركة سولار الأمريكية حيث استمع السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء لشروح وافية من المهندسين والفنيين بالمحطة الذين أبلغوه أنه تم تشغيلها بالقدرة التصميمية القصوى بنجاح بحمد الله تعالى.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على كل الجهود التي بُذلت لوصول وحدة توليد الكهرباء والتي ساهمت فيها إدارات الشركة: الإدارة الفنية وإدارة المشتريات والإدارة المالية وإدارة صيانة الحقول وإدارة المرافق والشحن وغيرها، كما شكر المهندسين الليبيين من شركة EMI-Solar على جهودهم في تركيب وتشغيل وحدة توليد الكهرباء MPU وتواجدهم بصفة مستمرة إلى أن تم استكمال العمل رغم الظروف الصعبة والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة كورونا.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية هذه التوربينة في استقرار إمدادات الكهرباء بالحقل وتوفير مصدر كهربائي يُعتمد عليه لتشغيل معمل الغاز و آبار الرفع بالغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بالحقل.