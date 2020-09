الصديق الكبير يوقع اتفاق مجهول مع وزارة الصناعة التركية في طرابلس

أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ، أمس الأحد اتفاقية

غير معلومة البنود مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لتعزيز التعاون بين الجانبين في

مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا .

وبحسب وكالة ” الأناضول”، فقد جرت مراسم التوقيع

في أحد فنادق مدينة اسطنبول، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا

مصطفى ورانك، وعن الجانب الليبي الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته

في غياب تام لأي طرف من الحكومة أو من يمثل وزارة الإقتصاد .

وقال ورانك، في كلمة له قبيل التوقيع، إن تركيا وليبيا تواجهان

تهديدات على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مضيفا أن البلدين يخوضان

نضالا ضد هذه التهديدات المشتركة.. على حد قوله .

وشدد ورانك على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين

البلدين لترسيخ هذا النضال المشترك بشكل أكبر، لاسيما بعد التقدم المحرز في المجالين

العسكري والسياسي.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع الكبير اتفاقية غير معلومة المحتوى

ولا المواد مع المصرف المركزي التركي، في الوقت الذى كانت المعارضة التركية تتحدث

فيه عن استنزاف النظام في أنقرة لاحتياطي الذهب الليبي الذي بلغت وارداتها منه مايفوق

500 مليون دولار .

وأكد الوزير التركي على أن الوقت قد حان للمضي قدما في التعاون

في مجالات الاقتصاد والتنكولوجيا وريادة الأعمال والموارد البشرية عبر مشاريع ملموسة،

مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإقدام على خطوات تعاون متبادل مع ليبيا، فيما

يتعلق بتأسيس صناديق استثمارية لريادة الأعمال، لا سيما في مجال دعم المشاريع التكنولوجية،

أو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التركية.

من جانبه أكد الصديق الكبير أن المستوى الذي وصل اليه النظام

المصرفي التركي يضاهي الدول المتقدمة في مجال العمل المصرفي ، مشددًا على حاجة المركزي للدعم وزيادة القدرات.

وأوضح أن النظام المصرفي الليبي الراهن بحاجة لزيادة القدرات

سواء من الناحية التقنية أو الموارد البشرية ، وأعرب عن ترحيبه بتأسيس مراكز تكنولوجية

تركية موجهة للشباب بليبيا، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة أيضا لمراكز تدريبية لتأهيل الموارد

البشرية في المجال المالي.

