أمن بنغازي تعلن ضبط تشكيل عصابي يمتهن خطف العمالة المصرية في بني وليد

أعلنت مديرية أمن بنغـــــــــــــازي، أمس الأحد، ضبط

شبكة من مهربي البشر و خطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد .

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن قسم البحث الجنائي بالمُديرية تمكن من القبض

على شبكة من مهربي البشر وخطف العمالة المصرية في مدينة بني وليد مقابل طلب فدية

من ذويهم، مبينة أنه تم ضبط الشبكة فى بنغازي بعد معرفة أوقات تواجدهم داخل المدينة

.

وأضافت المديرية، أنه تم العثور على كمية كبيرة من الأسلحة

النارية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة و ذخيرة وعدد اثنان مركبة نوع هونداي مع المتهمين،

مشيرة إلى أنه تم العثور أيضا على بندقية كلاشن كوف وعدد من الأسلحة داخل

المركبات المضبوطة معهم، وإحالتهم إلى إلى النيابة العامة.

