بعد اتهام المركزالوطني بالاستيلاء على 650 مليون يورو.. هوف تنفي تقديم أي دعم مالي لأي مؤسسة في ليبيا

نفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف،

الاثنين، صحة ما يتم تداوله من شائعات حول تقديم المنظمة لدعم مالي بالملايين إلى

جهات معينة فى ليبيا، مؤكدة أن المنظمة ليست مؤسسة مساعدات مالية .

وأوضحت هوف، في تصريح صحفي، حول شائعة دعم منظمة الصحة العالمية

جهات في ليبيا بالملايين، أن منظمة الصحة لا تقدم دعما ماليًا مباشرًا لأي مؤسسة في

ليبيا، مبينة أن أحد الأدوار الأساسية للمنظمة تقديم الدعم الفني في المجال الصحي

.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية هي وكالة لديها معايير

محددة للصحة العامة وعادة ما تُقدم الدعم الفني، وأيضا أثناء حالات الطوارئ تقوم بسد

الثغرات في الأنظمة الصحية حيثما توجد احتياجات، مؤكدة مرة أخرى أن منظمة الصحة العالمية

لم تُقدم أى أموال إلى وزارة الصحة أو إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكانت رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا

التابعة للحكومة المؤقتة فتحية العريبي، قد قالت إن وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير

العتمدة استولت على 650 مليون يورو خصصتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا لكامل

المدن الليبية، لم تستلم مستشفيات برقة شيئاً منها.

وأضافت العريبي أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث

هوف، أخبرتها في وقت سابق، عند زيارتها للمركز الوطني للأمراض في طرابلس بأن منظمة

الصحة العالمية منحت المركز الوطني 650 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا بإضافة إلى

2000 جهاز تنفس صناعي .

