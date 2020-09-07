“إليزابيث هوف” تؤكد لــ 218 نفي “الصحة العالمية” مزاعم منح ليبيا مساعدات مالية

تقرير/218

نفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف ما أثير مؤخراً من أن المنظمة منحت مساعدات بالملايين لأي جهة ليبية لمكافحة فيروس كوفيد-19 وأكدت خلال لقاء معها عبر برنامج البلاد على قناة 218 -الأحد- أن منظمة الصحة العالمية لاتقدم دعماً مالياً مباشراً لأي مؤسسة في ليبيا.

وأوضحت “هوف” خلال المقابلة ” أن المنظمة وكالة لديها معايير محددة للصحة العامة وعادةً ما تقدم الدعم الفني وأيضاً أثناء حالات الطوارىء تقوم بسد الثغرات في الأنظمة الصحية حيثما توجد احتياجات”.

وقالت “هوف” مؤكدةً على عينية المساعدات : (لم نقدم أي أموال إلى وزارة الصحة أو المركز الوطني لمكافحة الأمراض لكننا نساعد في بناء القدرات وأنشطة تدريب العاملين الصحيين وموظفي المختبرات الطبية).

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