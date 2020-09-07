لجنة الدفاع بالنواب: لاحل سياسي في وجود المليشيات والمرتزقة

العنوان_بنغازي

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب وفد البرلمان الموجود في المغرب، بضرورة الحديث والتأكيد لوفد مجلس الدولة الاستشاري قبل الاجتماع معهم، على خروج الأتراك والمرتزقة والمليشيات وتسليم سلاحهم.

معتبراً في تصريح تلفزيوني أنّ أيّ مباحثات مع وفد مجلس الدولة دون اتخاذ أيّ موقف حاسم في هذا الاتجاه ستكون مضيعة للوقت.

مشيراً إلى أنّ وفد البرلمان تم تشكيله من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وتكليفه بالتوجه إلى المغرب، لافتًا إلى أنّ المجموعة الممثّلة لخالد المشري هي مجموعة “تيار الإسلام السياسي الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “لندع فرضية المزايدة على بعضهم البعض، هم من الأشخاص الداعمين للقضية الوطنية من النواب. الحوار في ظلّ وجود المليشيات و الأتراك ليس له نتيجة؛ لذلك أدعوهم في حال تم رفض خروج الأتراك من ليبيا إلى لعودة إلى أرض الوطن دون مضيعة الوقت، لأنه مع مثل هؤلاء الإخوان لا يمكن إبداء حسن نية لهم، إلا باتفاق معلن و إعلان من طرفهم بخروج تركيا ومرتزقتها بجدول زمني محدّد”.