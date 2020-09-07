خطوة ثانية للحكومة الليبية نحو هيكلة قطاع الصحة

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الأحد- قراراً بشأن تشكيل لجنة تضطلع بالمرور والتفتيش بشكل دوري على كافة المستشفيات والمراكز الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها، على أن تحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي .
وأشار كتاب “الثني” بالخصوص إلى اجتماع “مجلس وزراء الحكومة الليبية” العادي الثالث للعام الجاري الذي عقد برئاسته يوم الأربعاء الماضي في مدينة بنغازي، والذي تقرر من خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحي للمستشفيات و المراكز الطبية والقائمين عليها، كما يأتي قرار تشكيل لجنة المتابعة ضمن تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي ومتابعته بما يقدم أفضل الخدمات للمواطن، خصوصا في ظل جائحة كورونا-حسب ما أوردته رئاسة الحكومة الليبية في منصاتها الرسمية.
كما أشار بيان كتاب القرار إلى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة الليبية بشأن فحص ومراجعة العقود والتوريدات ومنع ازدواجيتها في القطاع الصحي، حيث يشهد قطاع الصحة في عموم البلاد وعلى مستوى الحكومتين بعجز شبه كامل في الفاعلية وتقديم الخدمات للمواطن علاوةً على ملف الفساد الذي ساد القطاع في السنوات الأخيرة بشكل لم يعد خافياً على عموم المجتمع الليبي والمراقبين للمشهد، خاصةً مع تنامي تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع ربوع البلاد.
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