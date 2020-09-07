أمن بنغازي يضبط تشكيل عصابي ارتكب عمليات خطف في بني وليد

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أفراد تشكيل عصابي تورط في عمليات خطف بمدينة بني وليد.

تعود بداية القصة إلى ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية عن مهربي بشر ارتكبوا وقائع خطف أفراد من العمالة المصرية في مدينة بني وليد، وإطلاقهم مقابل فدية، ومنهم من جرى ضبطه سابقا على ذمة قضية، حسب بيان على صفحة المديرية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأسفرت جهود أفراد القسم عن رصد تحركات التشكيل ومعرفة أوقات تواجد أفراده داخل مدينة بنغـازي، حيث حدد المكان والوقت، وراقبوا تحركاتهم، وقاموا بإعداد محضر وعرضه على النيابة العامة، التي بدورها أصدرت الأذن بضبط التشكيل.

وعقبها انتقل أفراد الأمن إلى وكر التشكيل، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيش المنزل عثر على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وذخيرة، إضافة إلى سيارتين بهما أسلحة أيضا، وجرى تحريز كامل الضبطيات والإحالة إلى النيابة العامة.

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