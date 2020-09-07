السويحلي: يجب تكليف مؤسسة عالمية متخصصة لاختيار المناصب العليا

وضع عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري الأسبق، تصوره للطريقة التي رآها «المُثلى» لاختيار المناصب الفنية العليا في البلاد.

وقال السويحلي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن تكليف مؤسسة عالمية متخصصة باختيار الأفضل لتولى المناصب الفنية العليا، من خلال منافسة شفافة للكفاءات الليبية القادرة هو الطريق الأسلم”.

وأضاف “تلك المناصب هي «المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، الاستثمار، الرقابة، مكافحة الفساد»، وذلك لحماية الموارد وتعزيز الرقابة والتصدي للفساد بعيدا عن التسييس ومساومات تحت الطاولة”.

وكان مصدر برلماني، قد كشف أمس، عن مادة من الاتفاق السياسي «الصخيرات» والذي وقع عام 2015، والتي من المقرر أن تكون هي محور اجتماع وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة بمنتجع أبو زنيقة المغربي، الذي انطلق أمس الأحد ويختتم اليوم.

وأكد المصدر لـ«الساعة 24» أن المادة رقم 15 من الاتفاق السياسي ستكون محور الاجتماع، بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة بمنتجع أبو زنيقة المغربي بمدينة الرباط المغربية.

وتنص المادة 15 في الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات المغربية 2015 في فقرتها الأولى، على: “مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناسب القيادية للوظائف السيادية التالية”.