الأمين مهاجما «نائبا طرابلسيا»: قل إنك من كتلة السراج وتخشى انفراد «عقيله والمشري» بالسلطة

أكد وزير الثقافة والمجتمع المدني الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا والمقيم هناك، الحبيب الأمين، أن كتلة «السراج» تخشى انفراد «المشري – عقيلة» بالسلطة.

وقال الأمين، المعروف عنه عدائه للجيش الوطني الليبي وتأييده للمليشيات، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نائب طرابلسي زعلان يقول: «لقاء (الزنيقة) يمثل شخوص ولا يمثل نواب الشعب والدوائر الانتخابية. طيب»”.

وقال “لم يقل النائب هذا حين كان السراج لوحده يفاوض «حفتر» ولم تقل إن هؤلاء شخوص لا يمثلون الشعب. قل إنك من كتلة السراج وتخشى انفراد «المشري – عقيلة» بالسلطة وهذا منطق كتلة المشري”.