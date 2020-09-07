بداية أسبوع حاسم لتشكيل الحكومة اللبنانية

في الصحف اليوم: محادثات في المغرب لتضييق الخلافات بين الفرقاء الليبيين وإنهاء الأزمة الليبية، وأسبوع حاسم في لبنان لأجل تشكيل الحكومة. في لبنان دائما: مبادرة لإعادة تدوير أطنان الزجاج المحطم بسبب الانفجار وتحويله إلى أوان وأوعية تقليدية. في الشأن الفرنسي: أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتخطى 7000 حالة ومطالب بمراجعة استراتيجية الكشف عن الفيروس وأحزاب اليمين تجعل من ملف الأمن موضوعها الرئيس لانتقاد الحكومة ولضمان مكانها في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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