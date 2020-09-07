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«البكوش»: المتفاوضون في «المغرب» ليس لهم أي شرعية أو سجل من الإنجازات

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال صلاح البكوش مستشار لجنة الحوار بـ”مجلس الدولة” الاستشاري السابق، إن: “جهود المغرب لحل القضية الليبية محل إشادة، وهي جهود كبيرة، لكن أعتقد أن إعادة تدوير الاتفاق السياسي الصخيرات سيواجه بأن الظروف قد تغيرت، لكن البيان الذي صدر وسمى الحوار القائم بالمغرب باعتباره حوار سياسي ليبي غير واقعي” وفق قوله.

أضاف “البكوش” في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء أمس الأحد: “ما يحدث في المغرب قد يُسمى أي شيء إلا أن يسمى بهذه التسمية، لكن الأدق أن يسمى بحوار جسمين على مدى 5 سنوات مضت، وجاء لنا بالحروب والخلاف والفساد، هذان الجسمان ليس لهما أي شرعية سياسية أو عسكرية، وليس لديهما أي سجل من الإنجازات يحاولان تفادي الخروج من المشهد” وفق تعبيره.

وتابع “البكوش”: “مجلس النواب منقسم ولم يجتمع بنصاب كامل لمدة عامين، ومجلس الدولة به 29 نائب رفضوا هذا الحوار، والليبيين لا يتمسكون بالحوار الحالي في المغرب، فوفقاً لأخر استبيان أممي في 2018، فإن 79% من الليبيين يتمسكون بالاتفاقات، وأنا أتحدى اليوم أن يكون الليبييون متمسكون بهذا الحوار” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الليبيون وانا منهم نتمسك حتي بقشة الوطن وضاع واصبح رهينة للاجنبي لموتعد تهمنا كرامتنا اصبح همنا ان نعيش ويعيش اطفالنا تحولنا الي امساخ بفظلك وفظل امثالك ممن ناصروا الباطل طوال عشر سنين التاريخ لن يرحمك يا بكوش ويليتك بقيت بكوش لانك اثرت الفتن وتسببت في قتل العديد من الليبين اخرج انت وامثالك دردور والسنوسي والهنقاري وشوبار وغيركم من مثيري الفتن وليبيا ستتعافي بعد ان تطردكم جراثيم وميكروبات من جسدها الطاهر

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  • التحاور والتفاوض مطلوب ولكن يكون بنية صادقة بعيدا عن الاجندات والتدخلات الاجنبية وهذا أمر مازال بعيد الاحتمال…للاسف الشديد ضاع الوطن والمواطن وأصبح المتحكم هو العميل والخائن ويكفي ان نري هذه الذيول كيف تطبل و تزمر للسلطان العثماني خوفا من طردهم من جنتهم مدينة العاهرات والدواعش اسطنبول…اما وطنهم ليبيا.. فهو مجرد غنيمة يحلبون منها الاعتمادات الوهمية وجوازات السفر الدبلوماسية والمناصب والمنح الدراسية والعلاج في الخارج ..ثورة سودا نودا.. وحسبنا الله و نعم الوكيل في كل من تسبب فيها…

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