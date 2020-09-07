“عمل الوفاق”: 14% نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا

نشرت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات والتوثيق التابع لها أوضحت من خلالها أن عدد السكان في ليبيا الذين تندرج أعمارهم ضمن فئة القوى العاملة يبلغ نحو 4 مليون و750 ألفا بنسبة تقديرية بلغت 61%.

وأشارت الوزارة إلى نسبة القوى العاملة الفعلية في ليبيا مُبيّنة أن ما نسبته 86% منها ينشط في القطاع العام، كما أضافت أن نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا تقدر بـ 14%.

كما بيّنت الدراسة التي نشرتها الوزارة أن تقديرات العاطلين عن العمل تُشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 380 ألف فرد وأن عدد المسجلين في مكاتب العمل يصل إلى نحو 128 ألف فرد.

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