«بن شرادة»: القبائل والمدن التي تملك «25 مليون قطعة سلاح» أربكت المشهد الليبي

وصف سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، ما يحدث في المغرب بـ”خيط رفيع يتمسك به الليبييون”، وفق قوله.

قال “بن شرادة” في مداخلة مع قناة “الوسط” مساء أمس، الأحد: “الكل يريد الحوار، ويرغب فيه، فإن تُرك الأمر للأمم المتحدة ستسعى لأن تأتي بأي شخص من كل قبيلة لديها سلاح، لكن يبقى هذا هو الأمل الوحيد أمام الليبيين” وفق قوله.

وتابع “بن شرادة” في مداخلته: “الجسم الذي سينبثق عن الحوار سيكون مختلفاً عن اتفاق 2015، والضامن الوحيد أن لا يفضي الحوار إلى اتفاق مماثل هو الوقت، ورغبة كل طرف في إقصاء الأخر” وفق زعمه.

وواصل عضو مجلس الدولة الاستشاري قوله: “الشارع عبارة عن مدن وقبائل ومكونات، وهؤلاء المكونات هي من أربكت المشهد، ولدينا 25 مليون قطعة سلاح في كل المدن والقبائل” على حد قوله.