بليحق: مهام لجنة النواب بالمغرب تقتصر في الوصول لتفاهمات

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب هذين اليومين مُحددة وفقاً لقرار تكليفها.

وأوضح بليحق، في تصريح صحفي، أن مهام اللجنة يقتصر دورها في الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أكد بليحق، بأنه ليس هناك أي طرح لأسماء أو غير ذلك فدور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط، لافتا إلى أن هذه اللجنة ليست بديلاً عن لجنة الثلاثة عشر الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.