رصد طائرة تتبع سلاح الجو التركي في مصراتة

في توطيد للخطوات التصعيدية أرسلت تركيا شحنة أسلحة إلى ليبيا عبر طائرة من نوع “إيرباص إم 400” هبطت في مطار مصراتة.

وذكر موقع itamilradar المتخصص في تتبع حركة الطائرات في المجال الجوي حول العالم أن الجسر الجوي التركي إلى ليبيا مستمر حيث غادرت صباح الإثنين طائرة تتبع سلاح الجو التركي مطار مصراتة بعد رحلة جوية لمدة 4 ساعات من مدينة إسطنبول.

وتأتي هذه الخروقات في ظل تنديد عالمي باستمرار خرق حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا وتغذية الصراع الدائر في البلاد، فيما تستغل تركيا اتفاقيتها مع الوفاق لتمرير هذه الأسلحة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد شدد على رفض واشنطن توريد السلاح إلى الأطراف المتصارعة في ليبيا، مُطالباً تركيا بوقف توريد الأسلحة إلى ليبيا، قائلاً إن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الصراع الدائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية