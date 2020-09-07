بليحق: لجنة حوار المغرب يقتصر دورها على توزيع المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن لجنة الحوار المُشكلة من قِبل رئيس المجلس لحضور اجتماع المغرب، أمس الأحد، بين أعضاء مجلسي النواب المنعقد في طبرق والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، هي لجنة محددة المهام.

بليحق أوضح – في تصريحات صحفية – أن اللجنة يقتصر دورها على توزيع المناصب السيادية والتمهيد للحوار السياسي المقبل، منوها أن هذه اللجنة لا تعد بديلاً عن لجنة الثلاثة عشر المشكلة مسبقًا.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن أمله في مقدرة الليبيين على كافة الصعوبات والعبور بالبلاد لبر الأمان.

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، مفاوضات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ بهدف حلحلة الأزمة الليبية بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.

وكان مصدر مُطلع بمجلس النواب المنعقد في طبرق، قد أفاد، قبل أيام، أنه يتم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، علاوة على تشكيل حكومة جديدة تكون المحاصصة فيها حسب التقسيم العثماني لليبيا، “الأقاليم الثلاث”.

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