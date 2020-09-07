ارتفاع مخيف في أعداد الإصابة اليومية بـ«كورونا».. و«مكافحة الأمراض»: 1085 حالة جديدة

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بيانه رقم 183، حول عدد إصابات كورونا في البلاد، مسجلا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس وذلك لأول مرة.

وقال المركز الوطني: “استلمنا أمس الأحد عدد (4291) عينة موزعة على النحو التالي: «المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1276) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (240) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1634) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (207) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (240) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (91) عينة”.

كما وزعت العينات على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (149) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز طبرق عدد (4) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز زوارة عدد (2) عينة”.

وجاءت النتائج كالتالي: “عدد (3206) عينة سالبة، عدد (1085) عينة موجبة مفصلة كالتالي: «عدد (845) حالة جديدة، عدد (240) حالة مخالطة”.

وسجل المركز عدد 81 حالة شفاء وعدد 11 حالة وفاة، وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس

– عدد 539 حالة جديدة.

– عدد 85 حالة مخالطة

2- غريان

– عدد 14 جديدة

3- الخمس

عدد 1 مخالطة

عدد 3 جديدة

4- القواليش

عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

5- مزدة

عدد 1 جديدة

6- فسانو

عدد 5 مخالطة

7 – سواني بني آدم

عدد 1 جديدة

8 – الجميل

عدد 2 جديدة.

9 – الرجبان

عدد 1 جديدة

10 – ترهونة

عدد 1 جديدة

11- القره بوللي

عدد 17 جديدة.

12 – قصر الأخيار

عدد 1 مخالطة

13 – الجفارة

– عدد 2 جديدة

14- الجفرة

عدد 7 جديدة

عدد 2 مخالطة

15 – جنزور

– عدد 11 جديدة

عدد 11 مخالطة

16 – النواحي الأربعة

عدد 5 جديدة

عدد 5 مخالطة

17- صبراتة

عدد 1 جديدة

18- القلعة

عدد 2 جديدة

عدد 1 مخالطة

19- الحوامد

عدد 2 مخالطة

عدد 3 جديدة

20- مسلاتة

عدد 6 جديدة

21- زليتن

عدد 41 جديدة

عدد 24 مخالطة

22- مصراتة

عدد 22 مخالطة

23- زوارة

عدد 2 جديدة

24- كاباو

عدد 17 مخالطة

عدد 1 جديدة

25- بني وليد

عدد 1 جديدة

26- الأصابعة

عدد 14 مخالطة

عدد 5 جديدة

27- المعمورة

عدد 1 جديدة

28- رقدالين

عدد 1 مخالطة

29- درج

عدد 3 مخالطة

عدد 2 جديدة

30- الحرابة

عدد 1 جديدة

31- الرياينة

عدد 2 جديدة

32 – الزاوية المركز

عدد 15 مخالطة

عدد 19 جديدة

33- الزاوية الغرب

عدد 10 مخالطة

عدد 2 جديدة

34- الزاوية الجنوب

عدد 2 جديدة

عدد 3 مخالطة

35- سبها

عدد 7 جديدة

36- أوباري

عدد 5 مخالطة

37- بنت بية

عدد 1 جديدة

38- وادي عتبة

عدد 1 جديدة

39- البوانيس

عدد 1 مخالطة

40- اجدابيا

عدد 4 مخالطة

عدد 24 جديدة

41- طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 2 جديدة

42 – تازربو

عدد 5 مخالطة

عدد 1 جديدة

43- الكفرة

عدد 3 جديدة

44- بنغازي

عدد 83 جديدة

45- المرج

عدد 3 جديدة

46- درنة

عدد 23 جديدة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ( 81 ) حالة شفاء:

1- عدد 12 في بني وليد

2 – عدد 3 في مسلاتة

3- عدد 12 في جادو

4- عدد 5 في سبها

5- عدد 1 في الأبرق

6- عدد 32 في مصراتة

7- عدد 3 في اجدابيا

8- عدد 9 في زليتن

9- عدد 2 في الكفرة

10- عدد 1 في الزاوية المركز

11- عدد 1 في غريان

يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد ( 11 ) حالات وفاة:

عدد 1 في بالجفرة

عدد 1 في جادو

عدد 1 في الأبرق

عدد 2 في اجدابيا

عدد 2 في زليتن

عدد 1 في الزاوية المركز

عدد 1 في الجميل

عدد 2 في غريان

أرقام :

إجمالي الإصابات : 18,834

الحالات النشطة : 16,376

المتعافين : 2,162

الوفيات : 296