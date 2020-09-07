العباني: حوار الفرقاء في المغرب سيزيد الأزمة الليبية تأزما

رأى عضو مجلس النواب محمد العباني، أن حوار الفرقاء الذي يجري بمدينة بوزنيقة المغربية، سيزيد الأزمة الليبية تأزما.

وقال العباني، :”يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أحد أطراف الحوار مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، بينما الطرف الثاني ما يسمى بمجلس الدولة المهيمن عليه من قبل الإخوان المسلمين الذين سبق لمجلس النواب وأن قرر أنها منظمة إرهابية، وبالتالي فإن مجرد الالتقاء معهم يتناقض مع عقيدة مجلس النواب، ويزيد الإخوان سطوة وتسلطا، كما أن هذا اللقاء يستند على مخرجات اتفاق الصخيرات الذي سبق لمجلس النواب إلغاء المصادقة عليه في 202‪0/01/04 م، هكذا لقاءات تدور في فلك اتفاق الصخيرات المفروض على الليبيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 مرة أخرى بجلوس النواب المنتخبين من الشعب في انتخابات صحيحة في 25 يونيو 2014م مع أفراد من المنظمات الإرهابية سيدخل البلاد في أتون متاهات، وخاصة عندما تكون المخرجات من رحم اتفاق الصخيرات الذي رفض البرلمان إدخاله تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م، إن ناتج هذه اللقاءات المشبوهة التي ينظمها إخوان المغرب من أجل إنتاج صخيرات 2 سوف تكون أكثر إيلاما وتمكينا لإخوان ليبيا المتغلغلين في مفاصل الدولة الليبية والذين عاثوا فيها فسادا”، بحسب تعبيره.