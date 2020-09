أكدت مصادر محلية، ليل الإثنين، إشعال الإطارات وإقفال الطريق في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، دون الكشف عن أي تفاصيل

وتعيش ليبيا

وضعا إنسانيا واقتصاديًا وسياسيًا سيئًا نتيجة الصراع الدموي على السلطة فيما يشهد

الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بإجراء انتخابات ومصالحة وطنية لعودة الأمن

والاستقرار.

