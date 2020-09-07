السويحلي يطالب بتكليف مؤسسة عالمية تختار الأفضل من الليبيين لتولي المناصب السيادية

ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي أنّ يتمّ ‏تكليف مؤسّسة عالمية متخصّصة بإختيار الأفضل لتولي المناصب الفنّية العليا (المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، مؤسسة الاستثمار، هيئة الرقابة، هيئة مكافحة الفساد) من خلال منافسة شفّافة للكفاءات الليبية القادرة.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد رأى أنّ تكليف مؤسسة عالمية متخصّصة هو الطريق الأسلم لحماية الموارد وتعزيز الرقابة، والتصدي للفساد بعيدًا عن التسييس ومساومات تحت الطاولة.

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