عمل الوفاق: نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا تقدر بـ 14%

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن مركز المعلومات والتوثيق التابع لها أعد دراسة جديدة أوضح من خلالها أن عدد السكان في ليبيا الذين تندرج أعمارهم ضمن فئة القوى العاملة يبلغ نحو 4 مليون و750 ألفا بنسبة تقديرية بلغت 61%.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نسبة القوى العاملة الفعلية في ليبيا 86%، مشيرة إلى أن هذه النسبة تنشط في القطاع العام، كما أضافت أن نسبة العاطلين عن العمل في ليبيا تقدر بـ 14%.

وأشارت الدراسة إلى أن تقديرات العاطلين عن العمل تُشير إلى أن عددهم يبلغ نحو 380 ألف فرد وأن عدد المسجلين في مكاتب العمل يصل إلى نحو 128 ألف فرد.

