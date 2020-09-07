أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة و 1085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 81 حالة للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم أمس الأحد 06 سبتمبر (4291) عينة تم فحصها موزعة علي النحو الآتي : المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1276) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن (240) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1634) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (207) عينة، بالإضافة الي مختبر مركز بنغازي الطبي (240) عينة، مختبر فرع المركز سبها (91) عينة، و مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة، و مختبر فرع المركز الزاوية (149) عينة، و مختبر فرع المركز الكفرة (3) عينة، و مختبر فرع المركز اجدابيا (36) عينة، و مختبر فرع المركز طبرق (4) عينة، ومختبر فرع المركز تازربو (9) عينات، ومختبر فرع المركز عدد (2) عينة.

وأشار المركز إلى أن أظهرت النتائج سلبية (3206) عينة و ايجابية (845) حالة جديدة، و (240) حالة مخالطة.

The post في أعلى حصيلة يومية .. الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و 1085 حالة إصابة جديدة بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24