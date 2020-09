خاص ليبيا 24

أكد عضو مجلس

النواب، إدريس عمران، اليوم الإثنين، استئناف المشاورات لليوم الثاني في مدينة

بوزنيقة بوزنيقة، بين وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، في إطار مساعي المملكة

المغربية للتوصل إلى تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

The post عاجل// “عمران” لـ” ليبيا 24″ استئناف “مشاورات بوزنيقة” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24