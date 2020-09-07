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إيتاميل رادار يرصد هبوط طائرة عسكرية تركية في مصراته ثم عودتها إلى تركيا بعد ساعة من وصولها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية، اليوم الاثنين، هبوط طائرة عسكرية تركية في مصراته في تمام الساعة بالتوقيت الصيفي وسط أوروبا بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من اسطنبول.

وأوضح الموقع في تقرير رصدته “ليبيا 24″، أن الطائرة من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 16-0055، TUAF221) وغادرت مرة أخرى إلى تركيا حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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