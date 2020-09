رصد موقع إيتاميل رادار الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية، اليوم الاثنين، هبوط طائرة عسكرية تركية في مصراته في تمام الساعة بالتوقيت الصيفي وسط أوروبا بعد رحلة استغرقت 4 ساعات من اسطنبول.

وأوضح الموقع في تقرير رصدته “ليبيا 24″، أن الطائرة من طراز إيرباص A.400M “أطلس” (رقم 16-0055، TUAF221) وغادرت مرة أخرى إلى تركيا حوالي الساعة 08:30 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

The post إيتاميل رادار يرصد هبوط طائرة عسكرية تركية في مصراته ثم عودتها إلى تركيا بعد ساعة من وصولها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24