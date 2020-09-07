ليبيا تُسجّل أقسى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1085 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد، إضافة إلى 11 حالة وفاة، كما تم تسجيلُ 81 حالة شفاء.

ورفعت الحصيلة التي أعلنها المركز الوطني إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 18834 حالة، بينها 16376 حالة نشطة و269 حالة وفاة، فضلاً عن تعافي 2162 حالة.

وانقسمت حالات الإصابة الجديدة ما بين 845 حالة جديدة، و 240 حالة مخالطة، أغلبها سُجّل في طرابلس بواقع 539 حالة جديدة، و85 حالة مخالطة.

وتشهد إصابات كورونا في ليبيا ارتفاعاً مرعباً يزيد من خطورة الوضع الوبائي في البلاد، ويثقل حجم المسؤولية الواقعة على عاتق الأطقم الطبية العاملة في البلاد من جهة، ويضع المواطنين أمام مفترق طرق، إما الالتزام بإجراءات مكافحة الفيروس، أو التمادي في إهمالها وإدخال البلاد في نفق مظلم.

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